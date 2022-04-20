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Giriş Tarihi: 20.4.2022 11:14

SON DAKİKA: Diyarbakır merkezli 6 ilde PKK'ya büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var

AA
SON DAKİKA: Diyarbakır merkezli 6 ilde PKK’ya büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var

Diyarbakır merkezli 6 ilde başlatılan terör örgütü PKK'nın mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terör ve İstihbarat Şube Müdürlüklerinin çalışmaları sonucu 2019 yerel seçimleri sonrası HDP'li belediyelerin ihalelerinde usulsüzlük yapıldığı, iş yerleri aracılığıyla terör örgütü PKK'ya para aktarıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında 6 ilde 44 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Bazı şüphelilerin gözaltına alındığı operasyon sürüyor.

Bu arada gözaltı kararı verilenler arasında Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılarından birinin de olduğu öğrenildi.

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SON DAKİKA: Diyarbakır merkezli 6 ilde PKK'ya büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı kararı var
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