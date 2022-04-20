Taksim Anıtı’nın çalınan sancak direğinin yenisi yerine monte edildi

İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda 4 yıl önce bir askerin tuttuğu sancak direğinin tahrip edilerek çalınmıştı. Direğin uç kısmında çalınan sancak bayrağının direk kısmı aslına uygun olarak yapılarak yeni yerine monte edildi.

Taksim'de 1928 yılında yaptırılan ve İstanbul'un en önemli simgelerinden haline gelen Cumhuriyet Anıtı'nda askerlerin tuttuğu 2 sancak direğinden biri 2018 yılında kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından çalınmıştı. Yerli ve yabancı binlerce turistin ziyaret edip önünde fotoğraf çektirdiği anıtta bulunan sancak direğinin olmadığı fark edilerek yetkililere bildirilmişti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri anıta tırmanan bir kişinin sancak direğine asılarak kırdığı görüntülere ulaştı, ancak sancak direği bulunamadı.

Olayın ardından 4 yıl sonra aslına uygun şekilde yapılıp yerine monte edildi. İstanbul'un simgelerinden Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın eksik olan sancak direğinin yenilenmesi vatandaşları da mutlu etti.