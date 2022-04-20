Terör operasyonları PKK’da panik havası yarattı: Teröristbaşı Duran Kalkan’dan Türkiye’ye küstah tehdit

"TÜRKİYE'DE OLACAK BU SAVAŞ"

Duran Kalkan, "Düşman bizi bazı alanlarda kuşatıp sınırlandırıp böyle mevzi savaşına çekmeye çalışıyor. Biz ise savaşı yayacağız. Bakur'da olacak, Türkiye'de olacak bu savaş, metropollerde çok daha etkili bir savaş durumu gelişecek. Kentlerde gelişecek, ovada gelişecek, dağda gelişecek. Yani buna göre hazırlıklar yapılmıştır" gibi küstah sözler sarfetti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.