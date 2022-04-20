Haberler Gündem Haberleri Terör operasyonları PKK'da panik havası yarattı: Teröristbaşı Duran Kalkan'dan Türkiye'ye küstah tehdit
Giriş Tarihi: 20.4.2022 16:40 Son Güncelleme: 20.4.2022 16:49

Terör operasyonları PKK'da panik havası yarattı: Teröristbaşı Duran Kalkan'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Terör operasyonları PKK’da panik havası yarattı: Teröristbaşı Duran Kalkan’dan Türkiye’ye küstah tehdit

Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya karşı amansız mücadelesi Pençe-Kilit operasyonları ile hızlandı. Operasyonların ardından, PKK'da panik ve korku iklimi yayılırken, teröristbaşı Duran Kalkan'dan küstah bir tehdit geldi.

Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları Pençe-Kilit operasyonları ile darmadağın oldu. Terör örgütü PKK operasyonlar sonrası korkuya kapılırken, teröristbaşı Duran Kalkan, Türkiye'ye yönelik küstah tehditte bulundu. Duran Kalkan, büyük şehirleri işaret ederek, "Buna göre hazırlıklar yapılmıştır" diye konuştu.

PKK terör örgütü sözde lider kadrosundan elebaşı Duran Kalkan dün örgütün televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE OLACAK BU SAVAŞ"

Duran Kalkan, "Düşman bizi bazı alanlarda kuşatıp sınırlandırıp böyle mevzi savaşına çekmeye çalışıyor. Biz ise savaşı yayacağız. Bakur'da olacak, Türkiye'de olacak bu savaş, metropollerde çok daha etkili bir savaş durumu gelişecek. Kentlerde gelişecek, ovada gelişecek, dağda gelişecek. Yani buna göre hazırlıklar yapılmıştır" gibi küstah sözler sarfetti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün, Pençe Kilit Operasyonu'nda şu ana kadar 30 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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Terör operasyonları PKK'da panik havası yarattı: Teröristbaşı Duran Kalkan'dan Türkiye'ye küstah tehdit
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