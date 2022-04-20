Türkiye’yi en çok tercih edenler Ruslar ve Almanlar oldu

Çin'de koronavirüs salgının ilk olarak görüldüğü 2019 yılından bu yana yaklaşık 3 yıl geçti. Salgın, dünya genelinde onlarca ülkede yaşayan milyarlarca kişinin hayatını olumsuz yönde etkiledi. Koronavirüs; sosyal etkileşimi, alışverişi, eğitimi, çalışma düzenini, fiziksel mekanlardan dijital ortamlara taşımaya zorladığı yeni normal adlı farklı bir yaşam tarzı benimsenmesine neden oldu. Türkiye'de 2020 yılının mart ayında salgının görülmesinin ardından yeni tedbirler alarak mücadeleye hız verirken bir süreliğine hudut kapılarını ülkelere kapattı. 2021 yılında koronavirüse yönelik aşıların kullanıma başlaması ile birlikte alınan tedbirlerde yavaş yavaş kaldırılmaya başlandı.

24 MİLYON 630 BİN KİŞİ TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI

Türkiye'de hizmet veren 30 kara, 64 hava, 102 deniz ve 8 demiryolu hudut kapılarında hizmet veren İçişleri Bakanlığı, Türkiye'ye 2021 yılında giriş yapan yolcu sayısı verilerini SABAH ile paylaştı. Türkiye'ye 2019 yılında 44 milyon 527 bin 385 yolcu giriş yaparken koronavirüs salgınının etkisiyle birlikte 2020 yılında bu sayı 12 milyon 687 bin 664 kişiye kadar geriledi. 2021 yılında iaşılama ile birlikte alınan tedbirlerin kaldırılması sonucu 24 milyon 630 bin 685 kişi Türkiye'ye giriş yaptı.

TÜRKİYE'YE EN ÇOK RUSLAR GELDİ

Türkiye'ye 2020 yılında hudut kapılarından Rusya pasaportu ile 4 milyon 683 bin 864 kişi, Almanya pasaportu ile 3 milyon 83 bin 39, kişi, Ukrayna pasaportu ile 2 milyon 49 bin 834 kişi, Bulgaristan pasaportu ile 1 milyon 402 bin 98 kişi, İran pasaportu ile 1 milyon 153 bin 98 kişi, ırak pasaportu ile 836 bin 648 kişinin giriş yaptığı tespit edildi.

YAKLAŞIK 1,5 MİLYON YABANCININ İKAMET İZNİ VAR

Türkiye'de 2019 yılında ikamet izni bulunan 1 milyon 101 bin 30 kişi bulunurken 2020 yılında bu sayı 886 bin 653 kişiye kadar düştü. 2021 yılında ise; 1 milyon 314 bin 181 kişiye kadar tekrar çıkış yaptı. Nisan 2022 yılı son verilerine göre Türkiye'de ikamet izni bulunan kişi sayısı 1 milyon 404 bin 801 kişi olarak açıklandı. İkamet İzni bulunan yabancıların çeşitlerine göre ise; kısa dönem 1 milyon 40 bin 267 kişi, öğrenci ikamet izni bulunan 126 bin 968 kişi, aile ikamet izni bulunan 93 bin 901 kişi, diğer kapsamda 127 bin 603 kişi olduğu öğnenildi.

YABANCILARIN TERCİHİ İSTANBUL, ANTALYA, ANKARA

Türkiye'de yabancılar en çok tercih ettikleri illere göre dağılım şu şekilde sıralandı: "760 bin 747 kişi İstanbul'u, 135 bin 775 kişi Antalya'yı, 105 bin 238 kişi Ankara'yı, 51 bin 642 ile Bursa'yı, 37 bin 239 kişi Mersin'i 25 bin 270 kişi Samsun'u, 20 bin 305 kişi ise Muğla'yı tercih ettiği ortaya çıktı."