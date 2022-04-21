AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "TÜGVA'ya geçmiş olsun" mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gaziosmanpaşa Temsilciliği'ne sabah saatlerinde yapılan bombalı saldırıyı lanetlediklerini bildirdi.





Çelik, Twitter hesabı üzerinden İstanbul'daki TÜGVA şubesi önünde meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye Gençlik Vakfı Gaziosmanpaşa Temsilciliği'ne sabah saatlerinde yapılan bombalı saldırıyı lanetliyoruz. TÜGVA'ya geçmiş olsun. Her türlü saldırı ve provokasyonla mücadele devam edecek."