Haberler Gündem Haberleri AYM, Seçim Kanunu'nun iptal istemi ile ilgili açılan davayı gündemine aldı
Giriş Tarihi: 21.4.2022 13:06

AYM, Seçim Kanunu'nun iptal istemi ile ilgili açılan davayı gündemine aldı

AA
AYM, Seçim Kanunu’nun iptal istemi ile ilgili açılan davayı gündemine aldı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Seçim Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması isteminin ilk incelemesini tamamladı. Başvuruda bir eksiklik tespit etmeyen Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak, yürürlüğün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.

CHP, 7393 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, bugünkü gündem toplantısında başvurunun ilk incelemesini yaptı.

Başvuruda bir eksiklik tespit etmeyen Yüksek Mahkeme, iptal istemini daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşerek karara bağlayacak. Yürürlüğün durdurulması talebi de esas inceleme aşamasında karara bağlanacak.

CHP, 7393 sayılı Kanun'un seçim kurullarını düzenleyen 5-6'ncı, cumhurbaşkanını propaganda yasakları dışında tutan 11'inci ve seçim kurullarının 3 ay içinde yenilenmesini öngören 12'nci maddelerinin iptalini istemişti.

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AYM, Seçim Kanunu'nun iptal istemi ile ilgili açılan davayı gündemine aldı
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