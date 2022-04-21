Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ezan okumada birinci Sivas Şarkışla Ravza Camii imam hatibi Muhsin Kara'yı telefonla arayarak tebrik etti.
SOHBET ETTİLER
Başkan Erdoğan, "Öncelikle tebrik ediyorum. Rabb'im başarılarınızın artarak devamını nasip etsin. Daha önce de TRT'deki Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında ikincilik varmış. Maşallah" dedi. Başkan Erdoğan'ın sorduğu sorulara yanıt veren Kara, Van Erçişli olduğunu söyledi. Eşinden dolayı Sivas'a yerleştiğini belirten Muhsin Kara, Sivas'a geleli 5 yıl olduğunu söyledi.
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"ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Allah yar ve yardımcınız olsun. Hanımefendiye selam" derken Kara'ya, "Şu anda kaç çocuk var?" diye sordu. Biri kız biri erkek iki çocuğu olduğunu belirten Kara'ya Başkan Erdoğan, "Allah acılarını göstermesin. İnşallah daha sonra haberleşiriz. Allah yar ve yardımcın olsun. Oradaki kardeşlerimize de çok selamlar söyle" ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasında birinci olan Muhsin Kara'ya tebrik | Video