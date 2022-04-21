"ALLAH YARDIMCINIZ OLSUN"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Allah yar ve yardımcınız olsun. Hanımefendiye selam" derken Kara'ya, "Şu anda kaç çocuk var?" diye sordu. Biri kız biri erkek iki çocuğu olduğunu belirten Kara'ya Başkan Erdoğan, "Allah acılarını göstermesin. İnşallah daha sonra haberleşiriz. Allah yar ve yardımcın olsun. Oradaki kardeşlerimize de çok selamlar söyle" ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan'dan Suudi Arabistan'daki ezan yarışmasında birinci olan Muhsin Kara'ya tebrik | Video