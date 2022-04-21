Bursa’da hain saldırı: 1 şehit, 7 yaralı

Bursa'da, infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse bombalı saldırı düzenlendi. Hain saldırıda bir infaz koruma memuru şehit oldu, 7 infaz koruma memuru da yaralandı. Mudanya Yolu Sanayi Caddesi'nde yan yol ile cadde arasındaki refüjde bulunan çalılıkların arasındaki direğin dibine yerleştirilen el yapmı patlayıcı, dün sabah saat 07.30 sıralarında E Tipi Cezaevi'nde görevli 30 infaz koruma memurunu taşıyan servis aracının geçişi sırasında uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Saldırıda, evli ve 3 çocuk babası infaz koruma memuru Cengiz Yiğit (36) şehit oldu. Yaralanan 6 infaz koruma ayakta tedavi edilirken, diz kapağından ameliyat edilen bir infaz koruma memurunun tedavisi sürüyor.