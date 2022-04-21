Haberler Gündem Haberleri Bursa'daki patlamada 13 kişi yaralanmıştı! Bakan Koca son durumu açıkladı
Giriş Tarihi: 21.4.2022 09:12 Son Güncelleme: 21.4.2022 09:13

Bursa'daki patlamada 13 kişi yaralanmıştı! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bursa’daki patlamada 13 kişi yaralanmıştı! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bursa’da dün yaşanan, Koruma İnfaz Memurlarını taşıyan serviste meydana gelen patlamada 1 kişi olay yerinde şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 13 kişi yaralanmıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralıların son durumunu açıkladı.

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan serviste yaralanan 13 kişinin son durumunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca:

"Bursa'da dün yaşanan, Koruma İnfaz Memurlarını taşıyan serviste meydana gelen patlamada 1 kişi olay yerinde şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 13 kişi yaralanmıştı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.



YARALILARIN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ
13 yaralıdan durumu ağır olan hastamızın tedavisi Bursa Şehir Hastanesinde devam ediyor. Hafif yaralı 11 hastamız iki hastanemizde tedavi altında. Bir kişi ise serviste, ayakta tedavi edilmiştir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa'daki patlamada 13 kişi yaralanmıştı! Bakan Koca son durumu açıkladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA