Bursa’daki patlamada 13 kişi yaralanmıştı! Bakan Koca son durumu açıkladı

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan serviste yaralanan 13 kişinin son durumunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca:
"Bursa'da dün yaşanan, Koruma İnfaz Memurlarını taşıyan serviste meydana gelen patlamada 1 kişi olay yerinde şehit olmuş, 1'i ağır olmak üzere 13 kişi yaralanmıştı. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz.
YARALILARIN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİ
13 yaralıdan durumu ağır olan hastamızın tedavisi Bursa Şehir Hastanesinde devam ediyor. Hafif yaralı 11 hastamız iki hastanemizde tedavi altında. Bir kişi ise serviste, ayakta tedavi edilmiştir. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.