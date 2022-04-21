Çankırı şehidini uğurladı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit düşen Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu (25), memleketi Çankırı'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Kanlıkuyu'nun naaşı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından Çankırı'nın Atkaracalar ilçesine getirildi. Şehidin dedesinin evinin önünde helallik alındı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan eşi Şeymanur, annesi Songül ve babası Mustafa Kanlıkuyu gözyaşı döktü. Şehit Kanlıkuyu'nun naaşı, Atkaracalar Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Henüz 5 aylık evli olan şehidin eşinin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.