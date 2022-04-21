Haberler Gündem Haberleri Dezenformasyon yasasında sona gelindi! Taslak Başkan Erdoğan'a sunuldu
Giriş Tarihi: 21.4.2022 11:43 Son Güncelleme: 21.4.2022 11:49

Dezenformasyon yasasında sona gelindi! Taslak Başkan Erdoğan'a sunuldu

DHA
Dezenformasyon yasasında sona gelindi! Taslak Başkan Erdoğan’a sunuldu

AK Parti ve MHP milletvekillerinin ortaklaşa yürüttüğü 'Dezenformasyonla Mücadele Yasa Teklifi'nde sonda gelindi. 8 aydır üzerinde çalışılan 60 maddeli yasa teklifi Başkan Erdoğan, MYK ve MHP’ye sunuldu. Teklifte internet haberciliği de yasal bir alt yapıya oturtulacak.

AK Parti ve MHP'nin 8 aydır üzerinde çalıştığı 'Dezenformasyonla Mücadele Yasa Teklifi'nin taslak metni oluşturuldu. 60 maddeden oluşan düzenleme Başkan Erdoğan'a sunuldu. Yasa teklifi ile özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel verilerin korunması hedefleniyor.



AK Parti'nin 8 aydır üzerinde çalıştığı, yaklaşık 60 maddelik yasa teklifi çalışmalarında sona gelindi. AK Parti'nin yetkili kurullarında istişare edilen taslak metin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, MYK ve MHP'ye sunuldu.



Teklifin, gelecek hafta taslak üzerindeki toplantı sonrası Meclis'e sunulması planlanıyor. Ayrıca teklif, Meclis'e sunulmadan önce bakanlıkların, kurum ve kuruluşların görüşüne sunulacak.



Söz konusu yasa teklifi ile özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Sosyal medya düzenlemesi kısa sürede hayata geçecek! Dezenformasyona yaptırım geliyor! | Video



Öte yandan internet haberciliği de bu yasa ile yasal altyapıya kavuşturulacak.

"Dezenformasyon Yasası" geliyor: Yakında kamuoyuna sunulacak

ARKADAŞINA GÖNDER
Dezenformasyon yasasında sona gelindi! Taslak Başkan Erdoğan'a sunuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA