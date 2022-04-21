Dezenformasyon yasasında sona gelindi! Taslak Başkan Erdoğan’a sunuldu

AK Parti ve MHP'nin 8 aydır üzerinde çalıştığı 'Dezenformasyonla Mücadele Yasa Teklifi'nin taslak metni oluşturuldu. 60 maddeden oluşan düzenleme Başkan Erdoğan'a sunuldu. Yasa teklifi ile özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel verilerin korunması hedefleniyor.