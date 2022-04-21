Dezenformasyon yasasında sona gelindi! Taslak Başkan Erdoğan’a sunuldu

AK Parti ve MHP'nin 8 aydır üzerinde çalıştığı 'Dezenformasyonla Mücadele Yasa Teklifi'nin taslak metni oluşturuldu. 60 maddeden oluşan düzenleme Başkan Erdoğan'a sunuldu. Yasa teklifi ile özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel verilerin korunması hedefleniyor.
AK Parti'nin 8 aydır üzerinde çalıştığı, yaklaşık 60 maddelik yasa teklifi çalışmalarında sona gelindi. AK Parti'nin yetkili kurullarında istişare edilen taslak metin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, MYK ve MHP'ye sunuldu.
Söz konusu yasa teklifi ile özel hayatın dokunulmazlığına ve kişisel verilerin korunmasına yönelik düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.
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Öte yandan internet haberciliği de bu yasa ile yasal altyapıya kavuşturulacak.