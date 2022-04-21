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Giriş Tarihi: 22.4.2022 00:08

Emine Erdoğan'dan sağlık çalışanlarının özveri ve fedakarlığına övgü

Emine Erdoğan’dan sağlık çalışanlarının özveri ve fedakarlığına övgü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarının mesleklerinin tabiatı olan özveri ve fedakarlığı salgın döneminde zirveye taşıdıklarını belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarının mesleklerinin tabiatı olan özveri ve fedakarlığı salgın döneminde zirveye taşıdıklarını belirtti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Emine Erdoğan, iftar programında bir araya geldikleri sağlık çalışanlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sağlık camiasının değerli mensuplarıyla iftar programında bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, "Sağlık kahramanlarımız, mesleklerinin tabiatı olan özveri ve fedakarlığı salgın döneminde zirveye taşıdı. Bir can kurtarmak adına gösterilen gayret her türlü övgüye layıktır." ifadesine yer verdi.

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Emine Erdoğan'dan sağlık çalışanlarının özveri ve fedakarlığına övgü
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