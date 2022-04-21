Eren Abluka Operasyonu’nda 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, Eren Abluka Operasyonu'na ilişkin bilgi verdi.
PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 21, 2022
Geliyor gelmekte olan!
Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde @Jandarma'mızın SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4️⃣ terörist etkisiz.
Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun...
"PKK DAĞILDIKÇA TERÖRİST ELEBAŞILARI ÇIRPINIYOR"
4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan Soylu, şunları söyledi:
"PKK dağıldıkça, terörist elebaşıları çırpınıyor... Geliyor gelmekte olan! Eren Abluka Operasyonu'nda, Hakkari Karanlık Dağı Bölgesinde jandarmamızın SİHA-İHA ve Hava Kuvvetleri desteğiyle 4 terörist etkisiz. Bu ülkenin kahraman evlatlarından Allah razı olsun."