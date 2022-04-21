Gabar ve Cudi dağı PKK’nın başına yıkıldı! PKK’nın inleri imha edildi

Türkiye'nin yeni terörle mücadele konsepti kapsamında terör örgütü PKK ile tüm güvenlik birimleriyle yapılan mücadele aralıksız sürüyor.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde PKK'ya yönelik yapılan Eren-Kış operasyonları ile TSK'nın sınırötesinde yaptığı Pençe-Kilit harekatının ardından örgütün bahar aylarının gelmesiyle kırsal bölgede eylem arayışını engellemek, hareket kabiliyetini azaltmak adına Gabar ve Cudi dağı bölgelerinde gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK'nın inleri başlarına yıkıldı.