Kadınlar geleceğimizin umudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çeşitli illerden gelenkadın girişimcileri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde iftarda ağırladı.Ülkenin dört bir yanından gelerek iftar sofrasında buluştuğu kadınların ilham dolu hikayeleri olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Sizler, Türkiye'nin bugünkü başarısının mimarı, geleceğinin umudu, göğsümüzde taşıdığımız gurursunuz. Kadınların hak ve adalet ekseninde bir hayat sürmesi, ortak çabamızın, sizlerin bu muhteşem hikayelerinin yaygınlaşmasının ürünü olacak" dedi.Anadolu kadınının geçmişten beri girişimci olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Nesilleri büyüten, mahsulü büyüten, toprağa bakan, yol bulan, yol açan, çığır açan hep Anadolu kadınıydı. Ülkemizde kadın hep vardı. Bugün de sizlerin sağladığı istihdam, sektörünüzdeki varlığınız, herkese cesaret veriyor. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Elbette tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınların yaşadığı türlü zorluklar, açmakta zorlandığı kapılar, kıramadığı cam tavanlar var. Kadınlar, onları tek tipleştiren, tasarladıkları modele uydurmaya çalışan, uymayanları oyun dışı bırakan küresel bir mahalle baskısına maruz kalıyor" ifadelerini kullandı.