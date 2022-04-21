Kayseri’de Ebeler Haftasında ebeye aşı dayağı

Merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen L.S.'ye Kovid-19 aşısı yapıldı. Tedbiren bir süre merkezde beklemesi istenen L.S. daha sonra personel odasına girerek ebe Fatma Bozbıyık'a saldırdı. Ebenin boğazını sıkan L.S., doktor Tuba Karauz'a da hakaretlerde bulundu.

SERBEST BIRAKILDI

Sağlık çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen polis, L.S.'yi gözaltın aldı. Fatma Bozbıyık ise L.S.'den şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen L.S., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

YENİ KANUN UYGULANSIN

Aile Sağlığı Merkezinde yaşanan şiddet olayının ardından bir açıklama yapan Kayseri Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ümit Işıldak, sağlıkta şiddet ile ilgili yeni çıkan kanunun uygulanması gerektiğini belirterek; "Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan aile hekimi arkadaşa sözlü, aile sağlığı çalışanı arkadaşımıza fiili saldırıda bulunulmuştur. Aile hekimleri ve sağlık çalışanları her gün sözlü ve fiili şiddete uğramaktadır. Bilindiği üzere sağlıkta şiddet ile ilgili yeni Kanun çıkmıştır ve uygulaması da görülecektir. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanımıza yapılan şiddeti kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.