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Giriş Tarihi: 22.4.2022 00:00

Kayseri'de Ebeler Haftasında ebeye aşı dayağı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Kayseri’de Ebeler Haftasında ebeye aşı dayağı

Kayseri'de 68 yaşındaki L.S. adlı kadın aşı yaptırmak için geldiği aile sağlığı merkezinde ebe Fatma Bozbıyık'ı darp etti. Ebeler Haftasında ebe Fatma Bozbıyık'ı darp eden kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Merkez Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen L.S.'ye Kovid-19 aşısı yapıldı. Tedbiren bir süre merkezde beklemesi istenen L.S. daha sonra personel odasına girerek ebe Fatma Bozbıyık'a saldırdı. Ebenin boğazını sıkan L.S., doktor Tuba Karauz'a da hakaretlerde bulundu.

SERBEST BIRAKILDI

Sağlık çalışanlarının ihbarıyla olay yerine gelen polis, L.S.'yi gözaltın aldı. Fatma Bozbıyık ise L.S.'den şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen L.S., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

YENİ KANUN UYGULANSIN

Aile Sağlığı Merkezinde yaşanan şiddet olayının ardından bir açıklama yapan Kayseri Aile Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ümit Işıldak, sağlıkta şiddet ile ilgili yeni çıkan kanunun uygulanması gerektiğini belirterek; "Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezinde görev yapan aile hekimi arkadaşa sözlü, aile sağlığı çalışanı arkadaşımıza fiili saldırıda bulunulmuştur. Aile hekimleri ve sağlık çalışanları her gün sözlü ve fiili şiddete uğramaktadır. Bilindiği üzere sağlıkta şiddet ile ilgili yeni Kanun çıkmıştır ve uygulaması da görülecektir. Aile hekimi ve aile sağlığı çalışanımıza yapılan şiddeti kabul etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

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Kayseri'de Ebeler Haftasında ebeye aşı dayağı
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