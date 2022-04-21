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Giriş Tarihi: 21.4.2022 16:43

Kemal Kılıçdaroğlu’na fatura ödememe tepkisi: Para hazineden çıkınca mest, kendi cebinden çıkınca...

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Kemal Kılıçdaroğlu’na fatura ödememe tepkisi: Para hazineden çıkınca mest, kendi cebinden çıkınca...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halkı provoke etmek için fatura ödememe kampanyası üçüncü ayında elektriğinin kesilmesiyle sonuçlandı. Sosyal medyadan elektriğinin kesildiğini açıklayan Kılıçdaroğlu’na çokça tepki gelirken, AK Parti’den de ilk yorum geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Geceliği 100 bin liraya otelde kalan CHP Genel Başkanı, aylık 300 liralık faturayı ödememiş. Para hazineden çıkınca mest, kendi cebinden çıkınca protest oluyor. Sayın Kılıçdaroğlu tutarsızlık ve samimiyetsizlikte marka haline geldiğini bir kez daha kanıtlamıştır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halkı provoke etmek için fatura ödememe kampanyası başlatmıştı. Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemeyeceğim" çıkışının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir açıklama yaparak, "Düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektriğimi ödemesem hiç gözümün yaşına bakmaz elektrik şirketi hizmeti keser" demişti.

ÜÇ AY BOYUNCA ÖDEMEDİ

Kılıçdaroğlu, bu kampanyanın ardından üç ay boyunca elektrik faturalarını ödemedi. Nisan ayında 3. faturasını da ödemeyince görevli tedarik şirketi Kılıçdaroğlu'nun oturduğu evin elektriğini kesti. Kılıçdaroğlu da resmi Twitter hesabından elektriğinin kesildiğini şu şekilde duyurdu: "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir."

"GECELİĞİ 100 BİN LİRAYA OTELDE KALAN…

Kılıçdaroğlu'nun halkı kışkırttığı söylenen bu eylemi sonrasında elektriğinin kesilmesi hakkında sosyal medyada çeşitli yorumlar da yapıldı. AK Parti'den de ilk yorum geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Kılıçdaroğlu'nun elektriğinin kesildiğine yönelik açıklamasına şu şekilde tepki gösterdi: "Geceliği 100 bin liraya otelde kalan CHP Genel Başkanı, aylık 300 liralık faturayı ödememiş. Para hazineden çıkınca mest, kendi cebinden çıkınca protest oluyor"

"TUTARSIZLIK VE SAMİMİYETSİZLİKTE MARKA HALİNE GELDİ"

Dağ, Kılıçdaroğlu hakkındaki sözlerine sosyal medyadan şöyle devam etti: "Sayın Kılıçdaroğlu tutarsızlık ve samimiyetsizlikte marka haline geldiğini bir kez daha kanıtlamıştır."

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Kemal Kılıçdaroğlu’na fatura ödememe tepkisi: Para hazineden çıkınca mest, kendi cebinden çıkınca...
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