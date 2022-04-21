Kemal Kılıçdaroğlu’na fatura ödememe tepkisi: Para hazineden çıkınca mest, kendi cebinden çıkınca...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun halkı provoke etmek için fatura ödememe kampanyası başlatmıştı. Kılıçdaroğlu'nun "Elektrik faturamı ödemeyeceğim" çıkışının ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir açıklama yaparak, "Düzenlenmiş kurallar var. Ben de elektriğimi ödemesem hiç gözümün yaşına bakmaz elektrik şirketi hizmeti keser" demişti.

ÜÇ AY BOYUNCA ÖDEMEDİ

Kılıçdaroğlu, bu kampanyanın ardından üç ay boyunca elektrik faturalarını ödemedi. Nisan ayında 3. faturasını da ödemeyince görevli tedarik şirketi Kılıçdaroğlu'nun oturduğu evin elektriğini kesti. Kılıçdaroğlu da resmi Twitter hesabından elektriğinin kesildiğini şu şekilde duyurdu: "Eşimden az önce haber geldi, bugün elektriğimizi kesmişler. Buna maruz kalan milyonlar için çıktım bu yola. Bu eylemim bir sivil itaatsizlik çağrısı değildir. Bir direniştir. Eylemim ülkenin karanlıkta kalan ailelerine, çocuklarına ses olmak içindir."