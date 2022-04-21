Makaron operasyonunda rüşvet çarkı ortaya çıktı

İstanbul'da Jandarma'ya geçen yıl gelen bir ihbarda uluslararası makaron (filtreli sigara kağıdı) kaçaklığı yapan bir şebekeyle ilgili önemli bilgiler elde edildi. Jandarma ekipleri çetenin tepe noktasında ünlü bir cep telefonu markasının Türkiye Distribütörü S.G.'nin de olduğu 18 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemleri sürerken iş adamı Atalay D., çete üyesi iki kişinin akrabalarını aradı ve "Ben soruşturmayı yürüten savcıyı tanıyorum. Hatırımı kırmaz, 90 bin euro verirseniz onları serbest bıraktırabilirim" dedi. Şahısların durumu polise bildirmesi üzerine rüşveti almak için gelen Atalay D. suçüstü yakalandı. Atalay D.'nin cep telefonunda yapılan incelemede, H. K. adlı bir polis memurundan dosya ile ilgili bilgi aldığı belirlendi. H.K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Atalay D. ve H.K. tutuklandı. Makaron soruşturmasına bakan savcı da görevden el çektirildi. Soruşturma kapsamında İzmir ve Kocaeli'nde yapılan operasyonlarda da İbrahim T., tekstilci Uğur O. ve emlakçı Y.Y. gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan İbrahim T. ve ve Uğur O. tutuklanırken, Y.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.