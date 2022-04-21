Mayası Türkiye’den ’Barış Ekmeği’ pişti, dünya liderlerine gönderildi

Esenler Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen 13'üncü Uluslararası Barış Ekmeği Festivali, renkli anlara sahne olmaya devam ediyor. Festival kapsamında Esenler'e gelen çocuklar, İstanbul Boğazı'nda tekne turu yaptı. İstanbul'un tarihi noktalarını ve boğazı gezdi. Daha sonra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti. Keyifli dakikaların yaşandığı ziyarette çocuklar, Yerlikaya'ya barış ekmeği ikram edip ülkelerinden getirdikleri hediyeleri takdim etti. Geleneksel kıyafetleriyle görsel şölen sunan çocuklar, yöresel çalgılarla kulakların pasını sildi. Ziyaret sonunda çocuklar, Vali Yerlikaya ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ile hatıra fotoğrafları çektirdi.

Festival kapsamında bugün Esenler Dörtyol Meydan'da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in de katılımıyla Barış Ekmeği pişirildi. Barış mesajlarının verildiği konuşmaların ardından protokol üyeleri, Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Gagavuzya, Irak Türkmenleri, Romanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen çocukların ülkelerinden getirdiği un ve su ile Türkiye'nin mayasını birleştirerek Barış Ekmeği'nin hamurunu hazırlayıp, pişirdi. Fırından çıkan ekmek kesildi ve Bakan Özer'in kestiği ekmek dilimi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, Vali Yerlikaya'nın ekmek dilimi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Belediye Başkanı Göksu'nun kestiği ekmek dilimi ise ABD Başkanı Joe Biden'a gönderilmek üzere PTT'ye teslim edildi. Festivalde, Barış Duvarı'nın açılışı da yapıldı.