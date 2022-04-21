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Giriş Tarihi: 21.4.2022 17:19

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamada:

"Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi
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