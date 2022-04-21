MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada:

"Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.