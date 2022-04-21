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Giriş Tarihi: 21.4.2022 14:44 Son Güncelleme: 21.4.2022 14:44

Muş'ta toprağa gömülü 12 kilo patlayıcı ele geçirildi

AA
Muş’ta toprağa gömülü 12 kilo patlayıcı ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Muş kırsalında toprağa gömülü 12 kilo patlayıcı madde ele geçirildiğini açıkladı. Patlayıcı madde, kontrollü olarak yerinde imha edildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, Muş'un Hasköy ilçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette 12 kilogram patlayıcı madde ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Mehmet Çapar Operasyonu kapsamında Hasköy kırsalında toprağa gömülü halde 12 kilogram patlayıcı madde ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu patlayıcı maddenin kontrollü bir şekilde yerinde imha edildiği, bölgede operasyonların sürdürüldüğü kaydedildi.

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Muş'ta toprağa gömülü 12 kilo patlayıcı ele geçirildi
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