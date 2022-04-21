Önce işten attı, sonra cenazesine çelenk gönderdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İSMEK'te kaligrafi eğitmeni olarak görev yapan devlet sanatçısı Mustafa Mukadder Erol'unu 2019 yılında işten attı. İmamoğlu, önceki gün vefat eden Erol'un bugün düzenlenen cenaze törenine çelenk gönderdi. Erol'un dostları duruma tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'nde (İSMEK) 17 Ekim 2009 yılında işe başlayan devlet sanatçısı Mustafa Mukadder Erol, Ekrem İmamoğlu'nun göreve geldiği Haziran 2019 yılına kadar İSMEK'te kaligrafi eğitmeni olarak görev yaptı. İmamoğlu aralarında Mustafa Mukadder Erol'un da bulunduğu yaklaşık 2 bin eğitmeni ihaleye çıkmasına rağmen son dakikada sözleşmelerini yenilemeyerek kapıya koydu.

Erol, geçen Mart ayında geçirdiği kalp krizi sonrasında önceki gün vefat etti. Devlet Sanatçısı olması nedeniyle cenazesi resmi protokolle Perşembe günü Hekimoğlu Alipaşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla ebedi istiratgahına uğurlandı. Cenaze namazına ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun çelenk gönderdiği görüldü. İBB Başkanının devr-i sabık oluşturarak işten attıktan sonra cenazeye çelenk göndermesi Kaligrafi Sanatçısı Mukadder Erol'un dostlarını ve cenazeye katılım sağlayanların tepkisini çekti.