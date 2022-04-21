Şanlıurfa’yı kana bulayacaklardı 2 terörist yakalandı

Suriye'de bulunan üst düzey PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarının talimatıyla ülkemizde sansasyonel bombalı eylemler yapmak maksadıyla bir grup teröriste özel eğitim verilerek, yasa dışı yollarla yurda sokulacağı bilgisi üzerine Jandarma İstihbarat Komutanlığı Ekipleri çalışma başlattı.

Teröristlerin bulunmasına yönelik oluşturulan özel ekibin yaptığı titiz çalışma neticesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK/PYD/YPG'li terörist tespit edilerek takibe alındı. Jandarma tarafından Suriye ve Şanlıurfa'da eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde biri Suriye'nİn Resulayn ilçesinde diğeri ise Ceylanpınar'da bulunan 2 terörist çok miktarda patlayıcı ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Operasyonda uzaktan kumandalı 3 kilogram C-4 patlayıcı, bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzeme, ateşleyici ve başlatıcı düzenekler ile elektronik materyaller ele geçirildi. Sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucu örgüt mensuplarına patlayıcıların taşınması konusunda yardım ve yataklık eden 7 şüpheli de Jandarma İstihbarat Ekiplerince gözaltında alındı.