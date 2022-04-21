SON DAKİKA: Metropollere bombalı saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı! Suriye ve Türkiye’de eş zamanlı operasyon....

Yakalanan teröristlere, yurt içerisinde bombalı eylemler yapmak üzere Suriye'de özel olarak, keskin nişancı eğitimi, mayın döşeme eğitimi, istihbarat toplama eğitimi ve sabotaj eğitimi verildiği ortaya çıktı.

Suriye'de bulunan üst düzey PKK/ PYD/YPG terör örgütü mensuplarının talimatıyla, ülkemizde sansasyonel bombalı eylemler yapmak maksadıyla bir grup teröriste özel eğitim verilerek yasadışı yollarla yurda sokulacağı bilgisinin elde edilmesi üzerine Jandarma İstihbarat Komutanlığı çalışma başlattı.

ADIM ADIM TAKİP

Teröristlerin bulunmasına yönelik oluşturulan özel ekibin yaptığı titiz çalışma neticesinde, eylem hazırlığındaki 2 PKK/PYD/YPG'li terörist tespit edilerek, takibe alındı. Jandarma tarafından Suriye ve Şanlıurfa'da eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde biri Resulayn'da, diğeri ise Ceylanpınar'da bulunan teröristler çok miktarda patlayıcı ile birlikte kıskıvrak yakalandı.