Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Metropollere bombalı saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı! Suriye ve Türkiye'de eş zamanlı operasyon....
Giriş Tarihi: 21.4.2022 12:50 Son Güncelleme: 21.4.2022 13:32

SON DAKİKA: Metropollere bombalı saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı! Suriye ve Türkiye'de eş zamanlı operasyon....

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
SON DAKİKA: Metropollere bombalı saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı! Suriye ve Türkiye’de eş zamanlı operasyon....

Son dakika haberine göre; Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG tarafından üst düzey talimat ile gönderilen teröristler jandarma tarafından yakalandı. Metropolleri kana bulamak için Türkiye'ye gönderilen teröristlere Resulayn ve Ceylanpınar'da operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda çok miktarda patlayıcı da ele geçirildi. Terör örgütü PKK, dün Bursa Osmangazi'de bombalı bir saldırı gerçekleştirmiş, 1 infaz koruma memuru hayatını kaybetmişti. Bugün de TÜGVA binası bir EYP ile hedef alınmıştı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde güvenlik birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonlarla terör örgütü PKK ağır darbe aldı. PKK terör örgütü üyesi 2 terörist metropollerde bombalı eylem hazırlığındayken Jandarma İstihbarat Komutanlığınca yapılan operasyon ile yakalandı.

Yakalanan teröristlere, yurt içerisinde bombalı eylemler yapmak üzere Suriye'de özel olarak, keskin nişancı eğitimi, mayın döşeme eğitimi, istihbarat toplama eğitimi ve sabotaj eğitimi verildiği ortaya çıktı.

Suriye'de bulunan üst düzey PKK/ PYD/YPG terör örgütü mensuplarının talimatıyla, ülkemizde sansasyonel bombalı eylemler yapmak maksadıyla bir grup teröriste özel eğitim verilerek yasadışı yollarla yurda sokulacağı bilgisinin elde edilmesi üzerine Jandarma İstihbarat Komutanlığı çalışma başlattı.

ADIM ADIM TAKİP

Teröristlerin bulunmasına yönelik oluşturulan özel ekibin yaptığı titiz çalışma neticesinde, eylem hazırlığındaki 2 PKK/PYD/YPG'li terörist tespit edilerek, takibe alındı. Jandarma tarafından Suriye ve Şanlıurfa'da eş zamanlı yapılan operasyon neticesinde biri Resulayn'da, diğeri ise Ceylanpınar'da bulunan teröristler çok miktarda patlayıcı ile birlikte kıskıvrak yakalandı.

3 KİLO BOMBA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda uzaktan komuta edilerek patlatılan 3 kilo C-4 patlayıcı madde, bomba yapımında kullanılan çok miktarda malzeme, ateşleyici ve başlatıcı düzenekler ile elektronik materyaller ele geçirildi.

7 GÖZALTI

Sürdürülen istihbarat çalışmaları sonucu örgüt mensuplarına patlayıcıların taşınması konusunda yardım yataklık eden 7 kişi gözaltında alındı. Teröristlere eylem talimatının Suriye / Haseke'de bulunan üst düzey bir örgüt mensubu tarafından verildiği öğrenildi.

ÖZEL OLARAK EĞİTİLMİŞLER

Yakalanan teröristlere, yurt içerisinde bombalı eylemler yapmak üzere Suriye'de özel olarak, keskin nişancı eğitimi, mayın döşeme eğitimi, istihbarat toplama eğitimi ve sabotaj eğitimi verildiği, örgüt üst yönetimince metropol iller başta olmak üzere eylem yapmak için talimat verildiği belirlendi. Jandarma tarafından yakalanan iki terörist ve işbirlikçilerinin, Suriye'de harekât bölgelerinde bulunan güvenlik güçlerine ve masum sivil halka yönelik gerçekleştirilen birçok bombalı saldırının failleri olduğu tespit edildi.

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SON DAKİKA: Metropollere bombalı saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı! Suriye ve Türkiye'de eş zamanlı operasyon....
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