TBMM bahçesinde çocuklar gibi şen

BaşkanErdoğan, AK Parti Grup Toplantısı sonrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen etkinliklere katılan küçük sporcularla fotoğraf çektirdi, sohbet etti. TBMM bahçesinde kurulan stantları gezen çocukların çiçek verdiği Erdoğan, onların bu sevgisine hediyelerle karşılık verdi.Bir çocuğun, "Ben hiç sigara kokusunu sevmiyorum" demesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben de senin gibi aynen hiç sevmem, herkesin elinden sigara paketini alırım" diye cevap verdi. Başka bir çocuk ise, "Ben de cumhurbaşkanı olursam dünyadaki bütün sigaraları yasaklayacağım" dedi.