Türk imamlar Suudi Arabistan’ı sesleriyle fethetti

SİVAS İMAMI BİRİNCİ OLDU

80 ülkeden imam hatiplerin katıldığı yarışmada Türkiye'yi Sivas Şarkışla Ravza Cami İmamı Muhsin Kara ise İstanbul Sarıyer'deki Emirgan Hamid-i Evvel Camii İmamı Alpcan Çelik temsil etti. İmam Muhsin Kara okuduğu ezanla Arap jüri üyelerini gözyaşlarına boğarken İmam Alpcan Çelik ise sesiyle izleyenleri kendisine hayran bıraktı. Finale kalmayı başaran Türk imamlardan Muhsin Kara birinci olurken Alpcan Çelik ise ikinci oldu. Muhsin Kara 2 milyon Suudi Riyali para ödülü kazanırken 2. olan Alpcan Çelik'e ise 1 milyon riyal ile ödüllendirildi.