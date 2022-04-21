Yüzlerce kişiyi 80 milyon dolandırdılar! Bodrum’da, kar payı vurgunu

80 MİLYON TL'LİK VURGUNDAN BAHSEDİLİYOR

İsmail Koç ise, "Firma yetkililerinden biri, eşimin yakın arkadaşıydı. Ev kiralama işler yaptığını söyleyerek, bizden de sermaye yatırmamızı istedi. 15 günde bir, kar payı veriyorlarmış. Eşimin telkinleriyle 150 bin TL verdik. Bizden aldıklarını, bizden öncekilere dağıtmışlar. Yani yem atmışlar. En sonunda büyük bir vurgun yaptılar. Başka yerlerde de yeni vurgunlar yapıyorlarmış. Arsa satıp parasını verenler var. Yüzlerce mağdur var. Yaklaşık 80 milyon TL'lik bir vurgundan bahsediliyor. Şikayetçi olduk. Bizden aldıkları paralarla deve almışlar. 'Bize bir şey olmaz deyip' herkesi korkutuyorlar. Elini kolunu sallaya sallaya geziyorlar. Beni kimse kandıramaz, anca eşim kandırırdı. Eşimin sayesinde kandırıldım" diye konuştu.