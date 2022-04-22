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Giriş Tarihi: 22.4.2022 10:53

Bakan Akar'dan Pençe Kilit mesaisi! Gece yarısına kadar Harekat Merkezi'nden çıkmadı...

Bakan Akar’dan Pençe Kilit mesaisi! Gece yarısına kadar Harekat Merkezi’nden çıkmadı...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gece geç saatlere kadar Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe-Kilit Operasyonu'nu değerlendirdi. Bakan Akar, sahadaki son gelişmeleri alırken, video konferans ile toplantı yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gece geç saatlere kadar Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden "Pençe-Kilit Operasyonu"na katılan birlik komutanları ile video konferans aracılığıyla toplantı yaptı, sahadaki son durumu değerlendirdi.

Akar, Mavi Vatan Tatbikatının Seçkin Gözlemci Günü faaliyetlerinin ardından Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'ne gelerek Pençe-Kilit Operasyonu'nu takip etti.

Bakan Akar beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile gece geç saatlere kadar operasyona katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı yaptı, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi.

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Bakan Akar'dan Pençe Kilit mesaisi! Gece yarısına kadar Harekat Merkezi'nden çıkmadı...
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