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Giriş Tarihi: 22.4.2022 13:51 Son Güncelleme: 22.4.2022 14:08

Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt! Algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır...

AA
Bakan Dönmez’den Kılıçdaroğlu’nun iddialarına yanıt! Algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır...

Enerji Bakanı Fatih Dönmez Kılıçdaroğlu'nun '4 milyon hanenin elektrikleri kesik' iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. 'Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısı 278 bindir.' diyen Bakan Dönmez, Kılıçdaroğlu'nun söylemleri "algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır" ifadelerini kullandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 milyon hanenin elektriğinin kesik olduğuna ilişkin paylaştığı bilginin doğru olmadığını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün 4 milyon hanenin elektriği kesikmiş gibi oluşturmaya çalıştığı söylem algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır." ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla tüm abone gruplarında elektriği kesik abone sayısının 278 bin olduğunu kaydeden Dönmez, bunun toplam abone içindeki oranının yüzde 0,6 olduğunu belirtti.

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Bakan Dönmez'den Kılıçdaroğlu'nun iddialarına yanıt! Algıdır, manipülasyondur, çarpıtmadır...
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