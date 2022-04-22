Bakan Kurum: Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak

"İnandığımız bu doğrularda vatanımız, milletimiz, bayrağımız, ezanımız için hizmet etmeye devam edeceğiz. Tüm gönüllere gireceğiz, hiçbir kardeşimizi ötekileştirmeyeceğiz ve 84 milyonluk büyük ailemizle inşallah güçlü Türkiye yolunda 2023'leri, 2053'leri, 2071'leri milletimizle yönetmeye devam edeceğiz. Bizler gelip geçici fani kullarız ama üzerimize düşeni de en iyi şekilde yapmak durumundayız. Milletimiz bize bundan dolayı oy veriyor, bundan dolayı bu makamlara geliyoruz ve makamın gerekliliğini de hep birlikte yapmak durumundayız. Hizmet, eser üreteceğiz ve milletimizin gönlüne girmek suretiyle bu anlayışla yatırımları, projelerimizi yapacağız."

"VATANDAŞIMIZI TEK TEK DİNLEYECEĞİZ"

Malatya programının bugün dolu dolu geçtiğini dile getiren Bakan Kurum, sözlerini şöyle tamamladı:

"24 Ocak'taki depremde zarar gören vatandaşlarımızın o gün yanındaydık bugün de yeni konutlarını teslim ettik. O gün acılarına ortak olduk, bugün mutluluklarına şahit olduk. Söz verdiğimiz gibi en kısa sürede vatandaşlarımıza konutlarını teslim ettik. Tüm alanlarda çalışıyoruz. Köydeki vatandaşımızın yolunu, suyunu, elektriğini yine orada ihtiyaç duyduğu projeleri yapmaya gayret gösteriyoruz. Hayallerimiz, hedeflerimiz var. Hedeflerimizi bir bir gerçekleştireceğiz. Milletimize hizmet etmeye, gönlüne girmeye devam edeceğiz.