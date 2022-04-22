Bakan Kurum, şehit özel harekat polisi Aytaç Altunörs’ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, beraberinde Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Ahmet Çakır, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın ve diğer ilgililerle şehit Altunörs'ün merkez Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi'ndeki babaevine gitti.