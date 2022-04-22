Bodrum’da, 80 milyonluk kar payı vurgununda flaş gelişme: Vurgununcu firma yetkilileri gözaltında

SABAH'ın gündeme getirdiği turizmin gözde kenti Bodrum'da bir firmanın kâr payı vaadiyle yaklaşık 800 kişinden 80 milyonluk vurgun yaptığı olayda yeni gelişme yaşandı. Bodrum'da, zenginlere emlak kiralama ve inşaat işleri yaptığını öne süren Ribella Turizm firması, iddiaya göre yaklaşık 800 kişinden para toplayıp kardan pay vermeyi taahhüt etti. Vatandaşlardan, 20 bin ile 600 bin TL para topladığı iddia edilen firma, bir süre düzenli ödeme yaptı. Vatandaşlardan para toplamaya devam eden firma, bir süre sonra ödeme yapmamaya başladı. Vurgunun boyutu ve mağdurların sayısı arttı.

FİRMA YETKİLİLERİ GÖZALTINDA

Aylardır ödeme yapılmayan, yatırdıkları parayı da vatandaşlar, soluğu savcılıkta aldı. Mağdurlar, firma yetkilileri hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na 'nitelikli dolandırıcılık' iddiasıyla suç duyusunda bulundu. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu olayın geniş bir suç örgütü organizasyonu olabileceğini ve binlerce mağdurun ortaya çıkabileceğini tahmin ederek soruşturmayı derinleştirip, genişletti. Birçok mağduru dinleyen savcılık, olayın geniş çaplı araştırılması için polise talimat verdi. Önceki gün 35 kişiyi dinleyen savcılığa, verilen şikayet dilekçelerinin arttığı belirtildi. Savcılık, her geçen gün artan mağdurları dinledi. Savcılık incelemesinde vurgunun boyutunun ve mağdurların giderek artacağını ifade edildi. Olayın araştırılması sürerken firma yetkilisi şüpheliler Alev Yücel, babası Sinan Yücel, annesi Mesude Yücel ve arkadaşı Gökhan Gül gözaltına alındı. Ayrıca arada para trafiğini yöneten şüpheli de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.