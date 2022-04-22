Denizlerde dünyanın en güçlüsü olacağız

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de düzenlediği Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri icra edildi. Başkan Erdoğan, Külliye'den tatbikata canlı bağlantıyla hitap etti:Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye'nin, güçlü bir deniz kuvvetine sahip olması tercih değil zorunluluktur. Bunun için Deniz Kuvvetlerimizi hem araç gereç hem de personel bakımından sürekli geliştirmeye, vatan savunmasına en üst düzey katkıyı vermeye, hazır halde tutmaya özel önem veriyoruz. İnşa ettiğimiz yeni gemilerle, denizaltılarla, gemilerimiz için geliştirdiğimiz silah sistemleriyle bölgesinin ve dünyanın en güçlü deniz kuvvetine sahip ordusu olana kadar, bu çalışmaları kararlılıkla devam ettireceğiz.Bizim ordumuz tüm unsurlarıyla vatan savunması yanında pek çok yerde dünyanın en kapsamlı insani yardım operasyonlarını da yürüten bir askeri güçtür. Kendilerini gelişmiş, modern, çağdaş addeden ülkeler sığınmacıları denizlerde ölüme terk ederken, hatta botlarını batırarak taammüden öldürmeye kalkarken biz, Deniz Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenliğimizle yüz binlerce canı karanlık sularda kaybolmaktan kurtardık. Ukrayna'dan Libya'ya, Afrika'dan Orta Asya'ya kadar kriz bölgelerinde yürüttüğümüz insani kurtarma ve yardım operasyonlarıyla dünyanın takdirini kazandık.Dünyanın en köklü devlet ve ordu geleneğine sahip milleti olarak hazarda ve seferde daima vatan müdafaasına, ülkenin hak, alaka ve menfaatlerinin korunmasına hazır bir Silahlı Kuvvetlere sahibiz. 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışıyla gece gündüz görev başında olan kahraman askerlerimizin varlığı, bugünkü huzurumuzun ve geleceğimizin en büyük teminatıdır.SEÇKİN Gözlemci Günü'nde, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanlarının yanı sıra ABD, Avustralya, Azerbaycan, Çekya, Filipinler, Gürcistan, İran, Japonya, Kore Cumhuriyeti, KKTC, Letonya, Meksika, Nijerya, Pakistan ve Senegal'den temsilciler yer aldı.TATBİKATTA bu sene farklı olarak Deniz Kuvvetleri envanterine giren Aksungur SİHA'dan yerli imkânlarla geliştirilen MAM-L akıllı mühimmatla ilk defa su üstü hedefe atış yapıldı. Atışın sonrasında TCG Kınalıada Korveti ile TCG İmbat, TCG Tufan, TCG Zıpkın ve TCG Mızrak tarafından su üstü hedefine top atışları gerçekleştirildi. Tatbikat sonunda Deniz Kuvvetleri yüzer ve dalar unsurları ile Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri'ne bağlı muhtelif uçar unsurlardan oluşan 45 unsur tarafından denizde geçit töreni icra edildi.MAVİVatan-2022 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katılan fırkateynler sabah saatlerinden itibaren Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'ndaki limandan ayrıldı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları ile 15 ülke ataşesinin içinde bulunduğu TCG Kemal Reis Fırkateyni, liman çıkışında bekleyen TGC Salih Reis Fırkateyni tarafından 19 pare top atışı ile selamlandı. Tatbikatı izleyen basın mensupları da selamlamayı TCG Gediz'den takip etti. Tatbikatın "Taktik Pençe Harekâtı" kapsamında, SAS timleri helikopterle bölgeye intikal etti. Suya atlayan timdeki ekip, burada tespit edilen mayını, monte edilen patlayıcı ile imha etti. Daha sonra ise SAT (Su Altı Taarruz) komandoları su altı intikal aracı ve helikopterlerle bölgeye ulaştı. Paraşütle atlayan komandolar, helikopterden atılan botlara çıktı. Sualtı intikal aracı ile bölgeye ulaşan SAT komandoları da başarılı bir sualtı infilakı gerçekleştirdi. Ardından SAT botu ile sahile taarruz gerçekleştirildi. SAT timleri Marmaris Yılancık Adası'na bayrak dikti. Tatbikatta, deniz karakol uçakları ile denizaltıya torpido hücumu gerçekleştirildi.TSK bir yandan sınırlarda ve ötesinde pek çok önemli görevi başarıyla ifa ederken diğer yandan da hazırlıklarını gözden geçirdiği tatbikatlarını planlı şekilde sürdürüyor. Mavi Vatan-2022 Tatbikatı da yerli ve milli silah sistemlerimizin etkinliğini test etmek amacıyla 11 Nisan'dan beri devam etmektedir. Tatbikata katılan gemiler, uçaklar, helikopterler, insansız hava araçları ve özel görev personelimiz vazifelerini bihakkın yerine getirerek her zaman harekâta hazır olduklarını göstermişlerdir.Her karışı şehit kanlarıyla yoğurularak vatan yapılan bu ülkenin bekası için vazife başında olan kahramanlarımızı Rabb'im korusun, esirgesin diyorum. Mavi Vatan-2022 Tatbikatı'nı başarıyla icra eden Deniz, Kara, Hava, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarımız ile diğer kurumlarımızın mensuplarını yürekten tebrik ediyorum. 'Pruvanız neta, denizleriniz sakin, bahtınız açık olsun' diyorum.