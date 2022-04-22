FETÖ’nün il imamı tutuklandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik çalışmalar kapsamında örgütte il imamı konumunda olan bir kişiyi yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan baskında gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ayrıca il imamı olduğu ve örgüt içerisinde çeşitli konumlarda sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edilen M.K. isimli örgüt üyesi yakalanarak sevk edildiği Adli Mercilerce tutuklanmıştır" denildi.