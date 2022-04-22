Gezi davasında kritik dakikalar! Son savunmalar alınıyor! Heyet karar verecek...

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince yapılan yargılamada, sanıkların son savunmalarının alınmasına başlandı. Duruşma, İstanbul Adliyesinin en büyük salonu olan 27. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda yapılıyor. Yargılamayı izlemeye gelenlerin bir kısmı büyük salona da sığmadığı için dışarıda kaldı. Bazı CHP milletvekilleri ile ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin konsolosluk temsilcileri de duruşmayı izliyor.

CEZAEVİNDEN BAĞLANDI

Tutuklu sanık Osman Kavala, Silivri Cezaevinden İstanbul Adliyesindeki mahkeme salonuna görüntülü olarak bağlandı.

Mahkeme başkanı, ilk olarak sözü, Cumhuriyet savcısına verdi. Savcı da 4 Mart'ta mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrar edip, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

SON SAVUNMALAR

Daha sonra sanıkların mütalaaya karşı savunmaları alınmaya başlandı. Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay savunmalarını tamamladı. Tayfun Kahraman'ın savunması ise duruşmaya öğle arası verildiği için yarım kaldı. Aradan sonra önce tutuksuz sanıkların savunmaları tamamlanacak. Ardından davanın tek tutuklu sanığı olan Osman Kavala'nın savunması alınacak. Duruşma sonunda mahkeme heyetinin vereceği karar bekleniyor.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ediyor. Savcı, diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise Hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımdan 15 ile 20 yıl arasında hapis cezası verilmesi isteniyor. Mütalaada, Henri Barkey, Can Dündar, Memet Ali Alabora'nın aralarında olduğu 9 firari sanığın dosyalarının ayrılması ve yakalanmalarının beklenmesi gerektiği belirtiliyor.