Mahkemede her şeyi itiraf ettiler! Olayda kullandığı tabancayı göle atmış

Adam öldürmeye teşebbüs, delilleri karartma gibi suçlardan haklarında dava açılan müşteki tutuklu sanıklar Onur Faruk Aytar, Mertcan Tekirdağ, tutuksuz yargılanan Gamze Gül Keskin ve Vardan Tekirdağ ile Cuma Aslan, olayla hiçbir alakası olmayan, olay yerinden geçerken akciğerine saplanan kurşunla ağır yaralanan üniversite öğrencisi Semih Uysal'ın Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk duruşmaları başladı. İlk dinlenen tutuklu müşteki sanık Ömer Faruk Aytar, şok ifadelerde bulunarak; "Hakkımdaki suçlamaların bir kısmını kabul etmiyorum. Mertcan ile aramızda bir husumet vardı. Olay sabaha daha önceden kurşunla olayı ile ilgili Halil isimli arkadaşıma geçmiş olsun dileğinde bulunmak üzere telefonla görüştük ve öğle saatinde buluştuk. Bu olayı benim yaptırdığımı sanıyordu. Kendisini aydınlattım. Sonra buluştuğumuz mekandan çıktım ve karşı sokağa geçtim bu sırada Mertcan ile karşı karşıya geldik. Bana; 'Kısasa kısas' diyerek beni bacağımdan vurdu. Bir el daha ateş etti. Sonra tabancası tutukluk yapınca kaçmaya başladı. Bende arkasından ateş ederek peşinden gittim. Bir sitenin demirliklerinden atlarken, bende kendisini bacağından vurarak olay yerinden ayrıldım"

TEDAVİM İÇİN VETERİNERE GİTTİM

Olay sonra kaçarak otostop yaparak Çaydurt'a gittim ve burada bir veteriner vardı, beni tedavi etmesini istedim. Kabul etmedi. Bende eczaneye giderek pansuman malzemeleri aldım. Yine otostop yaparak Yeniçağa gölüne gelerek olayda kullandığım silahı göle atım ve yine otostop çekerek Bolu'da arkadaşım Gamze Gül Keskin'in evine gittim. O gecede polislere yakalandım. Mertcan bence tetikçi olarak kullanılmıştır. Mercan'dan davacı ve şikayetçi değilim. Olay anında üniversite öğrencisi istem dışı yaralanmıştır. Çok pişman oldum. Kendilerine manevi destekte bulunamam ama maddi olarak her desteği vermeye hazarım" dedi.

BENİ SOPALARLA DÖVÜP HASTANELİK ETTİLER

Diğer tutuklu sanık Mertcan Pehlivan'da kendisini ayağından vuran kişinin Ömer Faruk Aytar olduğunu belirterek; "Bu olaydan önce Ömer Faruk'un silah taşıdığını daha önceden biliyordum. Bu olaydan önce kendisinin 10-15 kişilik arkadaş grubu beni annemin yanında sopalarla darp edim, hastanelik ettiler. Hastane çıkışında taburcu olduğumda Ömer Faruk ile arkadaşları hastane önüne gelip bana silah gösterip, davacı ve şikayetçi olmamam için tehditte bulundular. Bende şikayetçi olmadım. Olay günü Cumhuriyet Caddesi önünde karşı karşıya geldik. Önce o bana silah çekti bende silahımı çekip yere doğru ateş ettim. Yaralandığını bilmiyordum. Sonra arka arkaya kaçmaya başladım. Ömer Faruk sürekli olarak arkadaş seri şekilde ateş ediyordu. Bölgede bulunan bir sitenin demirlerinden bahçeye aklamak isterken beni bacağımdan vurup, kanlar içerisinde bırakarak olay yerinden kaçtı. Bu arada bizim olayım yüzünden olayla alakası olmayan Semih Uysal'ın ailesinden ve kendisinden özür diliyorum. Beni affetmelerini istiyorum. Bende Ömer Faruk'tan şikayetçi değilim" diyerek savunmada bulundu.

POLİSE YOK DEDİM AMA EVİMDE YAKALANDI

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde, suç delilleri yok etmeye çalışmak, yalan beyanda bulunmak suçundan tutuksuz yargılanan Gamze Gül Keskin'de savunmasında; "Ben olay günü iş yerimde çalışıyordum. Ömer Faruk'un bir arkadaşı işyerime gelerek evin anahtarını aldı. Kendileri emlakçılık yaptığı için evin satışı için istediğini tahmin ederek, anahtarı verdim. Gece geç vakitte eve geldiğimde Ömer Faruk ile arkadaşı evdeydi. O ana kadar olayları bilmiyordum. Ömer Faruk'un ayağından kan geldiğini görünce olayı öğrendim. O sırada 4-5 polis eve geldi ve Ömer Faruk'u sordu, bende panik ve korkuyla evde olmadığını söyledim. Aradan kısa bir süre geçti polisler tekrar eve gelince evi arama kararını göstererek, evin içinde arama yaptıklarında Ömer Faruk'u buldular. Evimde bulunan polis telsizi ile de olayları kesinlikle takip etmedim. Telsiz zaten arızalıydı. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum"

AMBULANS 3-4 DAKİKA GEÇ GELSEYDİ HAYATTA OLMAZDIM

Olay günü kör kurşun yüzünden ciğerinden yaralanan Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğrencisi Semih Uysal, başına gelenleri şöyle anlattı; "Arkadaşlarımla Patista'dan çıktığım zaman caddede olan çatışma sonucunda ağır bir şekilde yaralandım. Çıtçıt kuruyemişin önünde iki şahıs çatışırken arkadaşlarıma tedbir amaçlı kaçın dediğim. En arkada olduğum için kurşunu ben yedim. Kurşunu yediğimi fark etmemiştim. Daha sonrasında ayakkabılarımda kan lekesi gördüm. Oradakilere "ben yaralandım" dedim. Ağır bir şekilde yaralandığımı hissettim. Zaten nefes alamadım kemiklerim sızlıyordu. Sonrasında ambulans geldi. Ambulansın gelmesine 5 dakika kala gidici olduğumu hissettim. Şayet ambulans 3-4 dakika geç gelseydi şu an hayatta olmazdım. "Doktorlar da aynı şeyi söylediler. Ambulansın hızlı gelmesi ve benim gayret göstermem beni hayatta tuttu. Ameliyat sırasında çok müdahaleye uğradım ve hala kurşun ciğerime saplı. Kaburgalarım da paramparça. Doktor raporum da var. Herkesin evladı kendine değerli. Kimse canı yansın istemez. Kurşun boyu benden kısa olan birine denk gelseydi belki kafasına denk gelirdi. Bu işin peşini bırakmayacağım, en ağır cezaları almaları için mücadelemi sürdüreceğim" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Diğer sanıklar Vardan Tekirdağ ile Cuma Aslan, olaylarla ilgili hiçbir ilişkilerinin olmadıklarını ve beraatlerini talep ettiler. Tutuklu sanıkların avukatları, müvekkillerinin tahliyelerini talep etmesine karşın mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Nisan 2022 tarihine erteledi.