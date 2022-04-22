Numan Kurtulmuş: TÜGVA’ya yapılan saldırı tesadüf değildir

Bu coğrafyadaki terörde tek başına bağlı bir şey değildir. TÜGVA' ya o bombayı atan o bir kişi ya da o hücrenin aldığı bir karar değildir. Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak, Türkiye'yi kendi içinde debelenen bir ülke haline getirmek, Türkiye'yi Ortadoğu'daki ülkelere benzetmek için yapılan işlerden birisidir. Bu salonda bulunan gençlik kitlesinin oynanan oyunun farkında olan büyük kitlenin temsilcisi olduğunu biliyorum. Onlar ne yaparsa yapsınlar biz terör ve terör siyasetine asla fırsat vermeyeceğiz"