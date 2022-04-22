Sağlıkta şiddet düzenlemesi bayramdan sonra yasalaşacak

CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, sağlık çalışanlara yönelik şiddetle ilgili düzenlemenin Ramazan Bayramı'ndan sonra yasalaşacağını, 3600 Ek Gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduklarını söyledi. Sağlıkçılarla iftarda bir araya gelen Erdoğan, şunları kaydetti:(Kovid-19) Salgın döneminde aşıya ilk ulaşan sayılı ülkeler arasında yer aldık. Aynı zamanda kendi yerli aşımızı geliştirerek dünyadaki konumumuzu daha da perçinledik. TURKOVAC dünyanın farklı köşelerindeki milyonlarca insana şifa kaynağı oluyor.Sağlık sistemimizin gücü, tedbirlerin etkinliği, yaygın aşılama kampanyasının pozitif etkisiyle hamdolsun vefat, vaka ve hastaneye yatışlarda ciddi düşüş yaşandı. İnşallah önümüzdeki günlerde bu gerçekler temelinde kapsamlı değerlendirme yapacak Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararları milletimizle paylaşacağız.14 Mart'ta sizlere 5 müjde vermiştik. İlk müjdemiz sağlık çalışanlara yönelik şiddetle ilgili yasal düzenlemeydi. Komisyon aşaması biten teklif, bayramdan sonra genel kurula gelerek milletvekillerimizin takdiriyle kanunlaşacaktır.İkinci müjde, mesleki sorumluluk kuruluydu. Bu düzenleme ile mesleki faaliyetleri sebebiyle doktorlara açılacak tazminat davalarının Sağlık Bakanlığı'ndaki bir kurulda değerlendirilmesini sağlayacak yeni bir mekanizma sağlanıyor. Şiddetle aynı kanun teklifi kapsamındaki bu düzenleme inşallah bayram sonrası genel kurul gündemine gelecektir.Üçüncü müjdemiz, sağlık çalışanlarının mali haklarıyla ilgili iyileştirmelerdi. İlgili bakanlık ve kurumlar hazırlık gerektiren konuyu çalışıyor. İnşallah en kısa sürede neticesini sizlerle paylaşacağız.Sağlık çalışanları dışında da önemli bir kesimi ilgilendiren 3600 Ek Gösterge meselesini yıl bitmeden neticelendirmekte kararlı olduğumuzun altını burada bir kez daha çizmek istiyorum.Beşinci müjdemiz, aile hekimlerimizin ücretlerinde artış yapılmasıydı. Bakanlıklarımızın ve kurumlarımızın çalışması yakında bitiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da iftara ilişkin Twitter paylaşımında "Sağlık camiamızın değerli mensuplarıyla iftar programında bir araya geldik. Sağlık kahramanlarımız, mesleklerinin tabiatı olan özveri ve fedakârlığı salgın döneminde zirveye taşıdı. Bir can kurtarmak adına gösterilen gayret her türlü övgüye layıktır" ifadesini kullandı.