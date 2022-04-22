Son dakika: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Şükrü İLHAN atanmıştır.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince, Türkiye Kömür Işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğa 1. Hukuk Müşaviri Tülay ARSLAN görevden alınmış ve bu suretle boşalan Türkiye Kömür Işletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 1. Hukuk Müşavirliğine Alper BARAN atanmıştır.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan 8. Bölge Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince 11. Bölge Müdürü Hadi BİNGÖL atanmıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Karanamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Fatih ŞAHİN atanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı;

Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Ramazan GENCAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Emre DURU atanmıştır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Ankara İl Müdürlüğüne, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince Muhammed POLAT atanmıştır.