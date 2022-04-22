Son dakika: Bakan Akar Pençe Kilit operasyonundaki son durumu paylaştı: Teröristler yoğun zayiat verdi

"1 OCAK'TAN İTİBAREN İSE 1987 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Akar, "24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar toplam 34 bin 175 terörist etkisiz hale getirildi. Bu mücadele artan bir tempoda devam ediyor. 1 Ocak'tan itibaren ise 1987 terörist etkisiz hale getirildi. Şu anda dahi karada, denizde, havada tüm silah ve mesai arkadaşlarımız ülkemiz ve milletimiz için çalışmalarını aksaksız, eksiksiz sürdürüyor." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin başarısında en büyük payın şehitler ve gazilerde olduğunu ifade eden Akar, "Şehitlerimizi, gazilerimizi her zaman saygı, şükran, minnetle anıyoruz. Onların yaptıkları asla unutulmayacak. Silahlı Kuvvetlerimiz bu vefayı gösterdi, gösterecek. Asil milletimiz de şehitlerimize, gazilerimize karşı şükran borcu içinde. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptığı büyük işler nesiller boyu anlatılacak ve onları minnet ve şükranla daima hatırlayacağız." ifadelerini kullandı.