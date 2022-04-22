SON DAKİKA | Gezi Davası’nda karar duruşması pazartesi gününe ertelendi





SON SAVUNMALAR ALINDI

Daha sonra sanıkların mütalaaya karşı savunmaları alınmaya başlandı. Ali Hakan Altınay, Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay savunmalarını tamamladı. Tayfun Kahraman'ın savunması ise duruşmaya öğle arası verildiği için yarım kaldı. Aradan sonra önce tutuksuz sanıkların savunmaları tamamlandı. Ardından davanın tek tutuklu sanığı olan Osman Kavala'nın savunması alındı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, Osman Kavala ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep ediyor. Savcı, diğer sanıklar Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi'ye ise Hükûmeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçuna yardımdan 15 ile 20 yıl arasında hapis cezası verilmesi isteniyor. Mütalaada, Henri Barkey, Can Dündar, Memet Ali Alabora'nın aralarında olduğu 9 firari sanığın dosyalarının ayrılması ve yakalanmalarının beklenmesi gerektiği belirtiliyor.