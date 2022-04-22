SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan İstanbul ve Bursa’dakibombalı saldırılarla ilgili açıklama: Failleri tespit ettik

SİYASETTE SIĞINMACI TARTIŞMASI

Son günlerde sığınmacılar konusu kamuoyunun önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Türkiye'de geçici barınma statüsünde kaç sığınmacı bulunuyor? Bunların geri gönderilmesiyle ilgili bir plan var mı?

Etrafımızdaki coğrafyanın karşı karşıya kaldığı bu zor durumdan Türkiye'nin etkilenmesini de kendilerine ait bir fırsat olarak niteleyerek bunu bir siyaset malzemesi haline getiriyorlar. 3 milyon 768 bin Suriyeli var Türkiye'de. Sınır güvenlik önlemlerinin tamamını almaya çalışıyoruz.

"500 BİN KİŞİ GÖNÜLLÜ GERİ DÖNDÜ"

Yaklaşık 500 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. Onurlu geri dönüşte güvenli bölgelere dönecekler. İdlib'de briket evleri yapıyoruz.

"ONURLU GERİ DÖNÜŞTE GÜVENLİ BÖLGELERE DÖNECEKLER"

Önlem almasaydık kaçak göçmen sayısı 10 milyonu geçerdi. Yurt içindeki tüm kaçak göçmenleri yakalıyoruz. Yaklaşık 500 bin kişi gönüllü olarak geri döndü. Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. Onurlu geri dönüşte güvenli bölgelere dönecekler. İdlib'de briket evleri yapıyoruz. Sığınmacılar bizim oluşturduğumuz güvenli bölgelere geçti. Bu bölgeyi güvenli bölge haline getirdiğimiz için burada tarım ticaret işliyor. Bizim yaptığımız yol göstermek, güvenliklerini temin etmek.