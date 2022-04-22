SON DAKİKA: Savunma Sanayii Başkanı duyurdu! Bir ilk daha gerçekleşti! TSK’ya teslim edildi...

TCG40-BA ÇOKLU BOMBAATAR TESLİM EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik" dedi.