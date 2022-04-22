Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA: Savunma Sanayii Başkanı duyurdu! Bir ilk daha gerçekleşti! TSK'ya teslim edildi...
Giriş Tarihi: 22.4.2022 13:43 Son Güncelleme: 22.4.2022 14:04

SON DAKİKA: Savunma Sanayii Başkanı duyurdu! Bir ilk daha gerçekleşti! TSK'ya teslim edildi...

DHA
SON DAKİKA: Savunma Sanayii Başkanı duyurdu! Bir ilk daha gerçekleşti! TSK’ya teslim edildi...

Son dakika haberine göre; Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, bir önemli ürünün daha Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiğini duyurdu. Demir, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yerli olarak üretilen ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatar TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdiklerini duyurdu.

TCG40-BA ÇOKLU BOMBAATAR TESLİM EDİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bölgemizin en güçlü ordusu olana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu vizyondan hareketle yerli olarak ürettiğimiz ve birden fazla çeşit mühimmat atabilen ilk çoklu bombaatarımız TG40-BA'nın ilk teslimatlarını gerçekleştirdik" dedi.

YERLİ BOMBAATAR TCG40-BA'NIN ÖZELLİKLERİ NELER?

- Çoklu bombaatar TG40-BA, TG Savunma tarafından geliştirildi ve kalifikasyon testleri başarıyla tamamlandı.
- 40 milimetre Tamburalı Bombaatar ile 40x46 milimetre düşük hızlı ve 40x51 milimetre orta hızlı mühimmatlar kullanılabiliyor.
- Bombaatar, ayarlanabilir kızaklı optik nişangahıyla çatışma bölgesinde 800 metreye kadar etkili atış yapabiliyor.

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SON DAKİKA: Savunma Sanayii Başkanı duyurdu! Bir ilk daha gerçekleşti! TSK'ya teslim edildi...
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