SON DAKİKA: Yeni dönem başlıyor! Depozito paraları vatandaşın cep telefonuna yatacak! Bakan Kurum yol haritasını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depozito sistemine geçişte bu yıl ihale sürecini tamamlayacaklarını, 2023'te Türkiye geneline yaygınlaştıracaklarını bildirdi.

Kurum, Kızılcahamam'da Kıl Çadırında düzenlenen Gençlik Buluşması'na katıldı, gençlerle sohbet etti ve sorularını yanıtladı.

Gençlerin heyecanına ortak olabilmenin kendileri için en büyük mutluluk olduğunu dile getiren Kurum, "Her zaman genç bir bakanınız, genç bir kardeşiniz, ağabeyiniz olarak sizlerin yanında olduk, inşallah bundan sonra da olacağız." dedi.

Her şeyin aslında hayalle başladığını belirten Kurum, gençlerin gözlerindeki geleceğe ümitle bakan parıltıyı gördüklerini söyledi.

Gençlerin fikirlerini, taleplerini önemsediklerini dile getiren Kurum, "Gençlerin talepleri doğrultusunda eğitimde, sağlıkta, çevrede, şehircilikte, sanayide 2023-2053 hedeflerini ortaya koyarken de güçlü Türkiye yolunda, güçlü Türkiye'nin güçlü şehirleri yolunda adımlarımızı atarken de hep sizleri düşündük." diye konuştu.

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu vurgulayan Kurum, "İşte son Rusya- Ukrayna krizi de tüm dünyaya göstermiştir ki tüm dünyanın imrendiği, gıpta ile baktığı mazlumların yanında olan dünya lideri Cumhurbaşkanımız var, Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. İnşallah 2023 yılında da Kızılcahamam'da, Ankara da sandıkları patlatacağız. Önce 2023 seçimlerini alacağız. Ardından 2024'te Ankara'yı yeniden AK belediyecilikle buluşturacağız." ifadelerini kullandı.