Tel Rıfat’taki YPG/PKK’lı teröristlerin Mare ilçesine roket saldırısında 5 sivil yaralandı

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdürerek Tel Rıfat'ın çevresindeki yerleşimlere saldırılarına devam ediyor.
Teröristler, ülkenin kuzeyindeki Mare ilçesine 8 adet roket fırlatırken bunlardan bazıları ilçedeki güvenlik unsurlarının bulunduğu bölgeye düştü.
Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 5 sivil yaralandı, maddi hasar da meydana geldi.
Saldırının ardından Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Tel Rıfat'taki örgüt mevzilerini obüs atışlarıyla hedef aldı.