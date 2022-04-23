Akşener’den ittifak ortakları HDP’ye ’sözde Ermeni soykırımı’ tepkisi: Hadsizlik

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) sözde Ermeni soykırımının tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi.

HDP vekili Garo Paylan imzasını taşıyan "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

AKŞENER'DEN İTTİFAK ORTAKLARINA TEPKİ: HADSİZLİK

Skandal gelişme ülke genelinde infiale neden olurken, HDP'ye bir tepki de ittifak ortakları İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

Akşener, Paylan'ın sözde soykırımın tanınması teklifiyle ilgili olarak, "TBMM'ye verdiği sözde "soykırım" teklifiyle, milletimizin başını yere eğdirmeye kalkan hadsizliği şiddetle kınıyorum. Büyük Türk Milleti'nin, gurur duyulacak bir tarihi vardır. Bizler burada oldukça, hiçbir kirli ajanda bu gerçeği değiştiremez." dedi.

CHP SUSPUS!



Garo Paylan'ın skandal teklifi sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalması büyük tepkilere neden oldu.

PAYLAN'DAN SKANDAL TEKLİF

HDP vekili Garo Paylan, 1915'teki olayların sözde soykırım olarak tanınması için TBMM'ye kanun teklifi verdi. HDP'li Garo Paylan imzasını taşıyan "Ermeni Soykırımı'nın Tanınması, Soykırım Faillerinin İsimlerinin Kamusal Alandan Kaldırılması" isimli kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.