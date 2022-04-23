Atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne Cavit Erkılınç atandı.



ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI'NA İLİŞKİN ATAMALAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda açık bulunan Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılıklarına Bedri Sinan Gül ve Mustafa Bakır, Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Türkmen Hacıhaliloğlu, Ardahan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne, Bahtiyar Topal, Çankırı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Selim Boyraz, Denizli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mehmet Fatih Namık Öztürk, Karaman Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan, Zonguldak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Şenol Ayyıldız, Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk, Niğde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Kırşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Necmettin Şeker atandı.