Bakan Akar şehit ve gazi çocukları ile bir araya geldi!

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 18 şehit ve gazi çocuğu, Milli Savunma Bakanlığı'na davet edildi. Şehit ve gazi çocuklarının Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile bir araya geldiği görüşmede keyifli anlar yaşandı. Bakan Akar ve komutanlar, çocuklarla yakından ilgilenerek, sohbet etti.Bakan Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada çocuklara adanan ilk ve tek bayram olduğunu belirterek, "23 Nisan, çocuklarımıza, gençlerimize verdiğimiz önemin en güzel göstergesidir" dedi.Bakan Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin birliği, bütünlüğü ile milletin rahatı ve huzuru için çalıştığını kaydederek, "Biz şu anda burada otururken bile hudutlarımızda, karada, havada, denizde asker ağabeyleriniz nöbette, görevlerinin başında" diye konuştu.Şehit ve gazilerin tüm milletin başının tacı olduğunu aktaran Bakan Akar, "Onların hatırası çok büyük. Onların da emaneti olan sizler, bizler için çok değerlisiniz. Biz büyük bir aileyiz. Sizlerin rahat, huzur içinde okumanız, meslek sahibi olabilmeniz, hayatta başarılı olabilmeniz için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Sizden de bizim beklentimiz o kahraman babalarınıza yakışır şekilde çalışmanız ve başarılı olmanız" dedi.Çocukların ziyaret sırasında yaptığı resimleri tek tek inceleyen Bakan Akar, çizimlerine de yardım etti. Görüşme sonunda çocuklara hediyeler veren Akar ve komutanlar, hatıra fotoğrafı da çektirdi.