Bakan Çavuşoğlu Türkiye aleyhine slogan atan protestoculara cevabını verdi! Yaptığı hareket damga vurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uruguy'a resmi ziyerette bulundu.
Latin Amerika ziyaretleri kapsamında Bakan Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, Uruguay'da Türkiye aleyhine slogan atan Ermeni protestoculara "Bozkurt" işareti ile yanıt verdi | Video
Atılan imzalarında ardından Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ve Bakan Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.
TÜRKİYE KARŞITI SLOGAN ATTILAR
Bakan Çavuşoğlu gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği'nden çıkarken bir grup Türkiye ve Azerbaycan karşıtı sloganlar atan protestocuyla karşılaştı.
BOZKURT İŞARETİ İLE CEVAP VERDİ
Bakan Çavuşoğlu'nun slogan atan protestoculara bozkurt işaretiyle yanıt vermesi damga vurdu.