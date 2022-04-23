Haberler Gündem Haberleri Bakan Çavuşoğlu Türkiye aleyhine slogan atan protestoculara cevabını verdi! Yaptığı hareket damga vurdu
Giriş Tarihi: 24.4.2022 01:15 Son Güncelleme: 24.4.2022 01:23

Bakan Çavuşoğlu Türkiye aleyhine slogan atan protestoculara cevabını verdi! Yaptığı hareket damga vurdu

Bakan Çavuşoğlu Türkiye aleyhine slogan atan protestoculara cevabını verdi! Yaptığı hareket damga vurdu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkiye'den Uruguay'a Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu’nun Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği'nden çıkarken, Türkiye ve Azerbaycan karşıtı sloganlar atan bir grup Ermeni protestocuya bozkurt işareti ile yanıt vermesi damga vurdu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Uruguy'a resmi ziyerette bulundu.

Latin Amerika ziyaretleri kapsamında Bakan Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Uruguay'da Türkiye aleyhine slogan atan Ermeni protestoculara "Bozkurt" işareti ile yanıt verdi | Video

İki ülke arasında Karşılıklı Yatırımların Güçlendirilmesi Anlaşması ve Serbest Ticaret Anlaşması İstikşafi Görüşmelerine Dair Referans Belgesi'nin imzalandı.

Atılan imzalarında ardından Uruguay Dışişleri Bakanı Francisco Bustillo ve Bakan Çavuşoğlu, ortak basın toplantısı düzenledi.

TÜRKİYE KARŞITI SLOGAN ATTILAR

Bakan Çavuşoğlu gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği'nden çıkarken bir grup Türkiye ve Azerbaycan karşıtı sloganlar atan protestocuyla karşılaştı.

BOZKURT İŞARETİ İLE CEVAP VERDİ

Bakan Çavuşoğlu'nun slogan atan protestoculara bozkurt işaretiyle yanıt vermesi damga vurdu.

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Bakan Çavuşoğlu Türkiye aleyhine slogan atan protestoculara cevabını verdi! Yaptığı hareket damga vurdu
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