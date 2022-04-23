Binali Yıldırım ile fotoğraf çekilince işinden oldu!

'DOKTORLAR İMZALARIN KENDİLERİNE AİT OLDUĞUNU KABUL ETTİ'

Mahkemeyi de kazanırsa tekrar İstanbul'daki işine dönme hayali kuran Yaman, "Metroda güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. Seçimlerde Binali Yıldırım ile çekmiş olduğum bir tane fotoğraf vardı. Onu sosyal medyada paylaşınca beni ifşa ettiler. O fotoğrafı sosyal medyada paylaşınca beni şirketteki müdürlerim çağırdı. Bu fotoğrafı ne hakla paylaşırsın, yasak olduğunu bilmiyor musun, dediler. Pandemide idari izin raporu vardı. Kronik hastalığım olduğum rapor vardı. Raporlu olduğum halde beni izne çıkarmadılar. Raporu aldığım doktoru arayarak bu raporu vermediğini söylemesini istediler. Doktora ahlaksız teklifte bulundular ama doktor kabul etmedi. Benim hakkımda sahte belgeden işlem başlattılar. Hakkımda savcılığa suç duyurusunda bulundular. Doktor, savcılıkta imzanın kendisine ait olduğunu söyleyince ve belgenin gerçek olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 18 aydır işsizim. Bu raporla da 26 Nisan'da ki duruşmamda hakimin karşısına çıkıp bu raporu sunacağım. Çünkü işten çıkış nedenimi sahte rapor diye söylemişlerdi. Raporda şuanda gerçek olduğu ortaya çıktı. Mahkeme sonrası inşallah işe dönüş ve tazminatlarımızı alacağız" diye konuştu.