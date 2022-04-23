Binali Yıldırım ile fotoğraf çekilince işinden oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Güvenlik A.Ş'de 2015 yılında çalışmaya başlayan Uğur Yaman Nisan 2020'de işinden kovuldu. İddiaya göre, Güvenlik A.Ş. yönetimi Yaman'a, 2019 yılında AK Parti'nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmasına tepki gösterdi.
Uğur Yaman ise kronik rahatsızlığı nedeniyle 'idari izinli' olduğunu ve fotoğrafı paylaşmasında bir sakınca olmadığı ilettiğini öne sürdü. Firma yetkilileri Yaman'ın doktordan aldığı ve üzerinde "Hasta kronik rahatsızlığı olduğu için idari izin verilmesinde sakınca yoktur" görüşünün yer aldığı hasta muayene formunun sahte olduğu gerekçesiyle işten kovarak, hakkında dava açtı. Uğur Yaman işsiz kalınca memleketi Adıyaman'a gitti.
26 NİSAN'DA İŞE DÖNÜŞ DAVASI GÖRÜLECEK
Adıyaman'a da iş bulamayan Uğur Yaman, çaresiz bir şekilde adli soruşturmanın tamamlanmasını bekledi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonrasında, Uğur Yaman'a verilen belgenin sahte olmadığı doktor ifadesi ve imzalarla ortaya çıktı. Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Uğur Yaman, savcılığın verdiği bu karar ile işe dönmek ve tazminatını almak için açtığı davada 26 Nisan tarihinde delil olarak sunacak.
'DOKTORLAR İMZALARIN KENDİLERİNE AİT OLDUĞUNU KABUL ETTİ'
Mahkemeyi de kazanırsa tekrar İstanbul'daki işine dönme hayali kuran Yaman, "Metroda güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. Seçimlerde Binali Yıldırım ile çekmiş olduğum bir tane fotoğraf vardı. Onu sosyal medyada paylaşınca beni ifşa ettiler. O fotoğrafı sosyal medyada paylaşınca beni şirketteki müdürlerim çağırdı. Bu fotoğrafı ne hakla paylaşırsın, yasak olduğunu bilmiyor musun, dediler. Pandemide idari izin raporu vardı. Kronik hastalığım olduğum rapor vardı. Raporlu olduğum halde beni izne çıkarmadılar. Raporu aldığım doktoru arayarak bu raporu vermediğini söylemesini istediler. Doktora ahlaksız teklifte bulundular ama doktor kabul etmedi. Benim hakkımda sahte belgeden işlem başlattılar. Hakkımda savcılığa suç duyurusunda bulundular. Doktor, savcılıkta imzanın kendisine ait olduğunu söyleyince ve belgenin gerçek olduğu ortaya çıktı. Yaklaşık 18 aydır işsizim. Bu raporla da 26 Nisan'da ki duruşmamda hakimin karşısına çıkıp bu raporu sunacağım. Çünkü işten çıkış nedenimi sahte rapor diye söylemişlerdi. Raporda şuanda gerçek olduğu ortaya çıktı. Mahkeme sonrası inşallah işe dönüş ve tazminatlarımızı alacağız" diye konuştu.